Jižní Čechy překonaly návštěvnický rekord

Začátek prázdnin byl podle některých podnikatelů rozpačitý a měsíce předtím ovlivnil koronavir. „Výrazně se naopak povedlo září, to bylo to nejlepší, co tu bylo. Měli jsme stále plné víkendy, a to jsme nečekali. Dobrá byla i druhá polovina srpna, když začali jezdit také cizinci,“ hodnotil sezonu Jiří Falout, který provozuje apartmány a infocentrum v Lipně nad Vltavou. Podotkl, že na Lipno přijížděli hlavně Němci a Rakušané, oproti loňskému roku začali přijíždět i Nizozemci.