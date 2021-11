Jizerskohorské bučiny, česká příroda poprvé na seznamu UNESCO

Podle legendy se má nad zdejší oblastí buků a skal vznášet duch zlého panského úředníka Christiana Platze z Ehrenthalu, který v osmnáctém století natolik trápil poddané, že až do konce světa musí za trest rozřezávat balvany jizerské žuly. Krajině také před dávnými lety vládli lupiči a hrdlořezové, kteří tu přepadali kupce a pocestné směřující do Frýdlantu.

Na místě Skalního hradu, kam se od rozcestníku dostanete po schůdcích vytesaných do kamene, vznikla v první polovině 13. století dřevěná tvrz, která měla strážit obchodní stezku z Liberce na Frýdlantsko.

Ze Skalního hradu měly podle pověsti vést dvě podzemní chodby - jedna do Loupežnické jeskyně a druhá na frýdlantský hrad. Jednou prý vůdce lupičů unesl krásnou dívku, kterou přinutil žít s loupežníky a chodit jim pro zásoby do Frýdlantu. Tam se však zamilovala do rytíře a rozhodla se loupežníky udat. Cestou z města za sebou sypala semínka máku. Podle květin se pak vydala družina zbrojnošů a tvrz ve skalách dobyla.