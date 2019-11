Jihomoravské areály čekají na lyžaře

Svah Klínek v Předklášteří u Tišnova čeká tak trochu na zázrak v podobě přírodního sněhu. Vodu z vodovodu na umělé zasněžování nelze brát, protože by to bylo příliš drahé. Užitkovou vodu areál nemá. Pokud by měl být postaven vodovod, který by ji čerpal z řeky Svratky, stálo by to zhruba 3,5 milionu korun, což si ale majitelé vleku nemohou dovolit.