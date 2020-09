Jihoafrická viniční tramvaj opět vozí turisty za tekutým zlatem

Viniční tramvaj vyjíždí nedaleko Kapského města a pasažéry láká na idylický výlet zelenou krajinou až k vinicím. Stejně jako jinde na světě, i do provozu vozidla zasáhla pandemie koronaviru, kvůli které muselo být zhruba 100 zaměstnanců na neplacené skoro půlroční dovolené.

Přestože se život pomalu vrací do normálních kolejí, návštěvníků není ani zdaleka tolik jako v době před koronavirem. „V únoru s námi jezdilo i tisíc lidí denně. Teď je to kolem 250. Počty ale stoupají a pracujeme pouze o víkendech,“ vysvětlil vlastník a zakladatel společnosti David Blyth. Hranice Jihoafrické republiky jsou stále zavřené, na projížďky a degustace proto vyrážejí pouze místní.

„Je to tu skvělé. Pracovat za doby covidu v nemocnici je náročné, protože jste stále v zápřahu,“ tvrdí. „Konečně si užít čerstvého vzduchu dělá zázraky. Chci se vyhnout rouškám, jak jen mohu,“ dodala.

Návštěvníci, kteří proudí do vinařství na palubě tramvaje jsou proto pro místní podnikatele zcela klíčoví. „Bylo by tu mnohem tišeji, kdyby tramvaj nejezdila alespoň o víkendech. Teď máme docela rušno, za to jsme vděční,“ doplnila van Veldenová.