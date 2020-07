Jedno z nejluxusnějších letišť světa bude připomínat fata morgánu

Luxusní turistický resort na pobřeží Rudého moře v rezervaci Prince Mohammad Bin Salman Nature Reserve. To je projekt Amaala, který má být kompletně dokončen o pět let později, v roce 2028. Jeho součástí bude i nové letiště, jehož návrh nyní spatřil světlo světa. Na svědomí ho má britská stavební firma Foster and Partners, která poskytla architektonický návrh ve spolupráci s konzultantskou společností Egis.