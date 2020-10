Jediné izraelské letovisko u Rudého moře proměnila karanténa k nepoznání

Izrael má jednu z nejpřísnějších karantén vůbec, podle starosty by izolovaný Ejlat měl mít ovšem výjimku. Je totiž zaklíněn mezi egyptskými a jordánskými hranicemi a dá se do něj dostat pouze dvěma vstupy. Všichni příchozí by se podle Haleviho mohli prokazovat negativními testy, stejně jako kdyby cestovali do zahraničí.