Japonské aerolinky zkoušejí bezdotykové dveře na toaletu

Od příštího týdne budou speciálně upravené dveře k dispozici v 21 letounech operujících na domácích linkách. Prototyp společně s aerolinkami ANA vytvořila loni na podzim společnost JAMCO, která navrhuje produkty pro letectví, a jde o jasnou odpověď na pandemii koronaviru, uvádí server CNN. Dosud si vychytávku mohli zájemci vyzkoušet jen na tokijském letišti Haneda, nyní už půjde do ostré akce.

Dveří není nutno dotýkat se dlaněmi zvenčí ani zevnitř, jsou navrženy tak, aby cestující mohli využít třeba jen lokty. „Investovali jsme do rozvoje a implementace nových technologií, protože zdraví a bezpečnost cestujících i našeho personálu jsou absolutní prioritou,“ uvedl viceprezident pro zákaznickou zkušenost Šiniči Inoue. „Bezdotykové dveře na toaletu jsou nejnovějším příkladem toho, jak převádíme myšlenky do praxe,“ doplnil.

Japanese Airline ANA Installs Worlds First Hands-Free Plane Lavatory Door pic.twitter.com/brCxAKSDNy

All Nippon Airways mají v plánu novinku postupně rozšířit, záležet bude nicméně na tom, jak bude zákazníky přijata. V budoucnu by ji měli lidé využívat i na mezistátních linkách.

Server CNN uvádí, že riziko nákazy virem je na palubě letadla minimální — to díky pokročilému filtračnímu systému. Pokud už ale nějaké místo patří k těm, kde se to bakteriemi jen hemží, jsou to právě toalety.