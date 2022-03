Jako za starých časů. Británie zruší veškeré cestovní restrikce

Rozhodnutí vlády znamená, že turisté budou smět poprvé od jara roku 2020 přijet do Británie bez dodatečných povinností zavedených kvůli pandemii covidu-19. Podle ministra Shappse změna lidem umožní „cestovat jako za starých dobrých časů”. Uvolnění platí pro zahraniční turisty i Brity vracející se ze zahraničí.

Zahraniční návštěvníci v režimu, který platí do páteční čtvrté hodiny ranní, musí předložit příjezdový formulář a potvrzení, že mají dokončené očkování proti covidu-19. Pokud ho nemají, mohou ho nahradit negativními testy uskutečněnými před příjezdem do Británie a po příjezdu do ní.