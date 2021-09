Jako z katalogu. Karibský ostrůvek Saona je ryzí exotika

Pohled je to skutečně kouzelný, pláž se táhne až daleko do zatáčky, kam už nevidíme, stejně tak na druhé straně. Je tu prakticky prázdno, výhoda brzkých dopoledních hodin a také cestování v době covidové. Dokonce ani prodejci, kterých tu později kličkuje docela dost, zatím nejsou v dohledu.

Ostrov byl poprvé osídlen už v 8. století před naším letopočtem Taíny, indiánskou kulturou, která se do dnešní Dominikánské republiky dostala ze Střední a Jižní Ameriky. Taínové ostrovu říkali Adamanay, na Saonu ho v roce 1494 přejmenovali až kolonizátoři vedeni Kryštofem Kolumbem — to podle italského města Savona.

Postupně se začínají probouzet také prodejci, kteří kromě klasických cetek nabízejí třeba čerstvé ananasy nebo kokosy. Včetně těch namixovaných s rumem do osvěžujícího, leč velmi zrádného nápoje coco loco. Znamená to bláznivý či šílený kokos. A pokud to s tímhle drinkem, který si v Dominikánské republice můžete dát prakticky všude u pobřeží, přeženete, budete bláznit taky. Při ostrém karibském slunci ten alkohol stoupá do hlavy přece jen o něco rychleji.

Zpátky na hlavní ostrov se vracíme katamaránem. A to je zážitek stejně památný jako návštěva Saony. Plavidlo má v přední části sítě, do kterých si můžete lehnout, přičemž moře je přímo pod vámi, a tak vás voda sem tam ošplouchne.

Posádka navíc cestu zpět do přístavu krátí i lekcemi tance na merengue, dominikánský hudební žánr. Všichni si to evidentně užívají, snad i proto, že do nás obsluha nepřetržitě lije cuba libre. Ale i to k Dominikánské republice patří. Protože kdo byl v Karibiku a nedal si alespoň trochu místního rumu, jako by v Karibiku ani nebyl.