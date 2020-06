Jako v Řecku. Modrobílé městečko v Tunisku klame tělem

Při procházení městečkem Sidi Bou Said by si kdekdo pomyslel, že je v Řecku. Jenže sněhově bílé domky se sytě modrými dveřmi a okny klamou tělem. Do Tuniska se tento tradiční nátěr dostal z Andalusie a pro svou vizuálně podmanivou podobu je dodnes chráněn zákonem. Není proto příliš překvapením, že je městečko velkým tahákem nejen pro turisty.