Jak se změnil svět. Dva Češi se vydali po stopách Zikmunda a Hanzelky

Moderní technologie, v podobě internetu a chytrých telefonů, pronikla do všech koutů světa. Dokonce i do kanibalské vesnice na Sumatře.

„Občas to tak bývá, že nejlepší nápady vznikají v hospodě nad půllitrem piva, to byl i náš případ,“ nastiňuje samotný počátek projektu Lukáš.

Přestože se mladí dobrodruzi vydali po stejné trase jako slavní čeští cestovatelé, jejich putování logicky bylo trochu odlišné. Vždyť obě výpravy od sebe dělí šedesát let. Hanzelka se Zikmundem vyrazili na cestu v roce 1959 a strávili na ní šest let. Vozem Tatra 805 projeli Blízký východ, Indii, Nepál, Japonsko či Kazachstán. Tomáš s Lukášem na projetí celé trasy, která cestu Zikmunda s Hanzelkou kopírovala, měli jen devět měsíců. Za tu dobu museli navštívit dvaatřicet zemí. „Oni jeli takový swing a jazz a my spíše rock and roll,“ srovnal Lukáš obě cesty.