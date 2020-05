Island se vrací do normálu, zahraniční turisty přivítá v půlce června

Islandské bary a noční kluby se v pondělí večer opět otevřely poté, co byla zmírněna restriktivní opatření určená k boji proti koronaviru. Sociální odstup je nyní už spíše doporučován než nařizován. A podle toho to prý v noci z pondělí na úterý i trochu vypadalo. V Reykjavíku prý pondělní večer připomínal spíše pátek, protože hodně lidí si šlo dát do podniků první skleničku po šesti týdnech.