Irsko přivítá turisty v polovině července. Postačí i test

Těžší by to se vstupem měli mít turisté z Velké Británie či USA. Těm podle všeho test či protilátky po prodělání covidu stačit nebudou, karanténě se vyhnou, jen pokud doloží důkaz o očkování. Výjimku mají mít obyvatelé Severního Irska, kterých se restrikce nedotknou vůbec.

Šéf turistické centrály Tourism Ireland Niall Gibbons doplnil, že oznámení o otevření hranic je důležitým krokem k tomu, aby se cestovní ruch začal hojit. „Pomůže to ochránit tisíce pracovních pozic a životů, které na turismu závisí. Z průzkumu víme, že mezi britskými cestovateli je značná poptávka po návratu do Irska co možná nejdříve,“ řekl.