Inspirovaly Monetovy obrazy. Teď si zahrady turisté mohou vychutnat bez davů

Zahrady Moneta inspirovaly k vytvoření jeho série s lekníny. Běžně tuto atrakci navštíví i více než půl milionu lidí ročně, což z ní dělá jedno z turisticky nejexponovanějších míst v Normandii. Kvůli velmi omezenému cestovnímu ruchu teď do parku proudí výhradně místní, kteří si pochvalují nezvyklý klid.

„Je to neuvěřitelné. Vidíte tu přesně to samé jako na malbách, ale ve skutečnosti. Je úžasné, že tu můžeme být a není tu moc lidí, takže tu do sebe nevrážíme jako obvykle,“ uvedl Roberto Vellutini, Ital žijící v Paříži.