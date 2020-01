Indický Tádž Mahal je víc než monument lásky

Se splněním prvních dvou přání to dopadlo všelijak. Císař Mughalské říše (existovala v letech 1526 až 1858) se dle historických pramenů oženil celkem desetkrát, a to před i po smrti milované Mumtáz, která byla jeho v pořadí třetí ženou.

Loni též úřady omezily dobu platnosti lístku (maximálně tři hodiny v areálu, jinak při odchodu zaplatíte přirážku). A není vyloučeno, že úřady se snaží snížit počet turistů i tím, že je zmatou. Jak jinak si lze vysvětlit nedávné zprávy, že třímilionová Ágra, kde se komplex nachází, by mohla změnit název? Příslušná komise zatím podle indických deníků pátrá po vhodných alternativních jménech.

Mytická stavba, vysoká 73 metrů, jež vévodí sedmnáctihektarovému komplexu, je ze všech čtyř stran stejná. Největší tlačenice je ale pochopitelně naproti hlavnímu vchodu, kde se palác zrcadlí v síti vodních kanálků a působí, jako by se vznášel. Ikonický snímek chce zkrátka každý.

Centrální hrobku ze západu, východu a jihu obklopují rovnoměrně rozmístěné stavby z červeného pískovce, včetně velké vstupní brány. Některé části komplexu zřejmě nebyly nikdy využívány a byly postaveny jen kvůli geometrickému dojmu. Je tak paradoxní, že jediné, co všudypřítomnou symetrii narušuje, je hrobka samotného Šáhdžahána.

Zatímco náhrobek Mumtáz je umístěn přesně ve středu stavby, ten císařův byl vedle přistaven až 35 let po její smrti. Podle legendy měl panovník původně v plánu spočinout v černém Tádž Mahalu, jenž chtěl jako protipól manželčiny hrobky zbudovat na protějším břehu řeky Jamuny. Řada historiků to ale považuje za pouhou smyšlenku.

Nejkrásnější je ale prý pohled na Tádž Mahal za svitu úplňku, kdy plně vyniknou drahé kameny, jimiž je mauzoleum osázeno. „Přízračně se třpytí do noci, jako by byl osázen hvězdami,“ popisuje Deewan unikátní zážitek, který si už několik let mohou dopřát i turisté. Šance je pět dní v měsíci okolo úplňku, dovnitř se ale dostane jen prvních 400 lidí, kteří si předem úspěšně zarezervují lístek.