Ibiza nabídne zdravotníkům dovolenou zdarma

Nabídky bude moci využít zdravotnický personál z celé Evropy, projekt je podporován i místní turistickou organizací a zejména iniciativou Together for Healthcare Workers (Společně pro zdravotníky). „Chceme oslavit a odměnit ty, kteří pomáhali při záchraně našich komunit, rodin a přátel během epidemie covidu-19,“ napsala iniciativa. „Děkujeme těm, kterým jsme svěřili naše životy, teď je chceme obdarovat našimi domovy a hotely na Ibize a napříč Evropou.“

Do programu se zatím zapojilo přes šedesát nemovitostí na Ibize, ať už hotelů, nebo jiných ubytovacích zařízení. Mezi nimi jsou například pětihvězdičkový hotel Aguas de Ibiza nebo luxusní agroturistický resort Atzaro. Organizace Together for Healthcare Workers avšak i nadále hledá další nemovitosti, které by se do programu zapojily. „Projekt chce odměnit ty, kteří se o nás starali,“ komentoval plán šéf turistické organizace Juan Miguel Costa.