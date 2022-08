Vstupné do soutěsek je pro Hřensko podstatným zdrojem příjmů. Foto: Profimedia.cz

Vstupné do soutěsek je pro Hřensko podstatným zdrojem příjmů. Foto: Profimedia.cz

Vstupné do soutěsek je pro Hřensko podstatným zdrojem příjmů. Foto: Profimedia.cz

Hřensko chce pro turisty obnovit soutěsky do konce září

Do konce září by chtělo Hřensko obnovit a zprovoznit turisty hojně vyhledávané soutěsky, které v uplynulých týdnech poničil rozsáhlý lesní požár v Českém Švýcarsku. Vstupné za vstup do soutěsek včetně plavby lodí mezi skalami jsou podstatným příjmem obce.