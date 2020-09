Hrad Kámen překvapivě odložil opravu na příští rok

Nečekané nové úkoly by zahájení investice odsunuly o několik měsíců, s největší pravděpodobností do léta příštího roku. Hrad by tak zavřel ve vrcholné sezoně a přišel by tím o podstatnou část příjmu. Muzeum Vysočiny se proto s Krajem Vysočina rozhodly, že sezonu ukončí až s koncem letních prázdnin v příštím roce.