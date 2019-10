Horní hrad čekají další opravy

Opravy by měly být hotovy ještě v letošním roce a částečně jsou hrazeny z výtěžku z charitativní akce Monument/um. Díky audiovizuální akci zpěvačky Lenky Dusilové, jež pomáhá památkám v zemi, se podařilo vybrat takřka šedesát tisíc korun. Podle Palackého ale náklady na obnovu vyhlídkové plošiny, protihnilobní úpravy schodiště a opravu cimbuří dosáhnou v součtu zhruba 150 tisíc korun. Práce by měly být završeny na jaře příštího roku.

V příštím roce se chystá majitel hradu na opravy střešních krytin. Podle Palackého budou stát opravy asi čtvrt milionu korun. Rád by se pustil do zastřešení dalších částí hradu, ale na to chybějí finanční zdroje.