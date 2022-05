Na jedno z nejkrásnějších knihkupectví světa se stojí i hodinové fronty

Knihkupectví Lello je jedním z nejvyhledávanějších míst v Portu, druhém největším portugalském městě. Fronty se u něj tvoří už od časného rána, a je proto třeba obrnit se při čekání na vstup trpělivostí. Průčelí drobného domu je zdobeno krásnými malbami a novogotickým štítem, to nejzajímavější se však skrývá uvnitř.

První ze společností, kterou vlastnil Ernesto Chardron, se chtěla stát tou nejvýznamnější v Portu, co se prodeje knih týče, a to mimo jiné díky široké nabídce titulů. Podle Nuna se jí to i podařilo a asi na dvě dekády trh zcela ovládla. A jelikož Chardron zemřel bez dědiců, převzali po něm majetek právě Lellovi.