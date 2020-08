Havaj chce ulehčit cestovatelům, kteří budou muset do karantény

Havajská turistická centrála upozorňuje, že kvůli opatřením se může množství turistů rozhodnout své dovolené odložit. „Znamenalo by to totiž, že musí většinu pobytu strávit ve svých pokojích,“ uvedla organizace na svých webových stránkách.

Úřady zvažují, že si pomohou takzvanými „bublinami”. Myšlenkou je, že se ve vybraných resortech vytvoří zóny, kde se hosté budou moci pohybovat, přestože budou v karanténě. Nemuseli by tak pobyt trávit pouze v hotelových pokojích. Tyto zóny by měly vzniknout na hlavním ostrově, dále pak na Kauai a Maui.

Zatím se jedná o pouhou myšlenku, úřady ještě promýšlejí, jak by v praxi tyto hotelové bubliny fungovaly a jak by se aplikovaly například v restauracích, obchodech nebo u bazénů. Nemění to však nic na faktu, že by návštěvníci byli prakticky po celou dobu monitorováni.