Gruzie, Island či Belize. Států, které vpouští naočkované turisty, přibývá

Podle serveru Daily Mail projednává francouzský prezident Emmanuel Macron s vládou způsoby, jak během letní sezony otevřít zemi nejen evropským, ale také americkým turistům. Zřetel by se mohl brát na potvrzení o kompletním očkování, tedy dvěma dávkami schválených vakcín. Macron uvedl, že vláda jedná o certifikátu, jenž by umožnil cestování mezi evropskými zeměmi, není však jasné, zda by se to týkalo i Velké Británie, která už není v EU.