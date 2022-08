S nadsázkou by se dalo říct, že do Bílé Vody na Jesenicku je odkudkoli z Česka příliš daleko na to, aby obec na hranicích s Polskem stála za návštěvu. Po vydání stejnojmenného románu Kateřiny Tučkové, který se okamžitě stal bestsellerem, však její atraktivita stoupla, takže sem začínají mířit první literární turisté.