Finský domov Santa Clause je kvůli omikronu v nejistotě

„Nikdo neví, co se stane. Stále panují obavy, že lidé výlety začnou rušit,” upozornila Sanna Karkkainenová, šéfka turistické kanceláře ve finském městě Rovaniemi, které se prezentuje jako domov Santa Clause.

Podle místní turistické kanceláře loni v prosinci přicestovalo jen něco málo přes 11 tisíc turistů, což bylo o 82 procent méně než ve stejném období předloni. Poté, co přežily mizerný rok 2020, vnímá mnoho podniků letošní zimu jako „bod obratu”, uvedla Karkkainenová.

Zima je v Laponsku nejrušnější turistickou sezonou a letecké společnosti Air France a Eurowings nedávno přidaly nové přímé lety do Rovaniemi z Paříže a Düsseldorfu. Místní podniky si pochvalují současnou vysokou poptávku o služby mezi turisty. „Myslím, že minulý týden, několik posledních dní bylo rušnějších než kdy dříve,” řekl Tuomas Palmgren, spolumajitel taxislužby Santa Line v Rovaniemi.

Provozovatelé zábavního parku se santovskou tematikou se loni v březnu rozhodli atrakci zavřít. Otevřeli zase až letos v zimě. „Minulou vánoční sezonu jsme úplně propásli. Zkoušeli jsme udržet otevřený hotel, ale také jsme to vzdali,” popsal Ilkka Lankinen, jeden z manažerů zařízení, které nese jméno SantaPark. „Prakticky byl SantaPark zavřený dva roky,” dodal, zatímco stál v elfí škole, kde mohou děti absolvovat kurz na Santovy pomocníky.

Návštěvníci se v současné době nemohou se Santou objímat, neboť je od něj dělí plexisklo ve tvaru zázvorového perníčku. Někteří však chtějí finskou atrakci vidět tak hodně, že si na výlet počkali. Sestry Laura a Anne Marie Spencerovy z irského Dublinu si výlet zarezervovaly na loňský prosinec. Pandemie je přinutila plány o rok odsunout. „Nebyla to jediná dovolená, kterou jsme musely přeobjednat, ale byly jsme odhodlané se sem dostat,” řekla agentuře AP Anna Marie Spencerová.

Místní podniky návrat turistů vítají a zároveň se někteří lidé obávají nejistoty a toho, co budou znamenat obnovené restrikce, které si vynutila nová koronavirová varianta omikron. Například spolumajitelka restaurace v centru Rovaniemi Elisa Honkavuoriová se bojí, že turisté budou mít pocit, že nyní není „vhodná doba k cestování”.

Od 4. prosince se návštěvníci restaurací starší 16 let musí při vstupu prokázat plným očkováním proti covidu-19, potvrzením o nedávném uzdravení z této choroby či negativním testem na koronavirus. Od úterý však Finsko znovu zpřísňuje kontroly u turistů přijíždějících do země ze zemí mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, upozorňuje AP. Přijíždějící návštěvníci budou muset mít negativní test na infekci starý nejdéle 48 hodin.

„Sledujete poslední aktualizace a ptáte se: Co se děje s cestovateli? Byl to opravdu těžký rok a půl a nejvíce překvapivým faktorem je, že nevíme, kdy to ve skutečnosti skončí,” konstatovala Karkkainenová.