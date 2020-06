Extravagantní hřbitov ve Vietnamu slibuje posmrtný život v přepychu

Vietnamský hřbitov An Bang není tradičním místem věčného odpočinku. Nachází se na něm desítky honosných hrobek i mauzoleí, ve kterých však nejsou uloženi žádní císaři ani vysocí hodnostáři, jak by se mohlo podle výzdoby zdát, ale obyčejní vesničané. Jde o místní tradici, do které obyvatelé pumpují nemalé peníze, píše agentura Newsflare.