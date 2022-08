Egyptská oáza Síwa láká na jezera slanější než Mrtvé moře. O turisty tu nezavadíte

Nastupujeme do džípu a vyrážíme na duny. Hranici mezi pouští a několika vesničkami utváří zelený pás palem, který v zimě funguje jako přirozená barikáda proti větru a po celý rok se tu tak drží poměrně vysoké teploty. Těsně před vyjetím na Saharu řidič vystupuje, aby podhustil pneumatiky a auto po písečných dunách lépe klouzalo.

Během jízdy nám šofér nezůstane vůbec nic dlužen. Jede divoce, stříhá zatáčky vždy, když to nejméně čekáme, a sjíždí duny, které se z našeho pohledu zdají být téměř kolmé. Je to docela adrenalin i pro někoho, kdo se džípem po Sahaře už svezl.

Dobrodružná cesta směřuje prakticky k jedinému cíli — k solným jezerům, kterými je oáza Síwa proslulá, ale množství turistů si je nechá raději ujít, protože třeba z Káhiry to k nim trvá dlouhých 12 hodin autem. Přitom jde o velikou zajímavost. Už jen proto, že jsou tyrkysová jezírka mnohonásobně slanější než Mrtvé moře, na rozdíl od něj tu však nepotkáte ani živáčka.

Je tu však i další rozdíl. „Jezírka jsou napůl umělá. Bagrem tu vyhloubíte díru, do které prosákne spodní slaná voda. Ta pak během asi jednoho roku opět vyschne,“ vysvětluje nám průvodce Mohamed s tím, že se z jezírek sůl také těží, nikoli však na kulinářské účely, ale spíše na výrobu produktů jako jsou solné lampy a podobně.

Koupání v jezírkách má údajně i zdravotní výhody, slaná voda prý léčí kožní problémy. Děti s ekzémy či vyrážkami sem dříve chodívali máčet i místní. A koho nic z toho netrápí, ten může alespoň zrelaxovat tělo a mysl. Díky vysokému obsahu soli je prakticky nemožné se potopit, tělo se přirozeně vznáší na hladině — nejlepší je to v poloze na zádech, protože prsa se tu opravdu plavat nedají.

Vstup do vody je trochu krkolomný, a pokud se o ostré solné krystaly odřete, tak ihned pochopíte, proč je slovní spojení „sypat sůl do ran” synonymem nepříjemné bolesti.

Zajímavá zákoutí se ukrývají i v centru oázy. Síwa se nachází v proláklině 17 metrů pod úrovní moře, mimo to leží zhruba 50 kilometrů od libyjských hranic. Je velká asi 80 kilometrů čtverečních, a co se týče staroegyptské historie, proslula dvěma místy. Prvním z nich je Hora mrtvých.

Se staroegyptskou historií je obdobně spojen také chrám boha Amona (po pozdějším sloučení božstev boha Amona-Re), kterému se říká i chrám Alexandra Velikého nebo chrám věštby. Slavný vojevůdce a dobyvatel přijel do svatostánku v období, kdy šlo o významnou věštírnu. „Alexandr Veliký chtěl ztvrdit svou pozici vládce Egypta a dokázat, že je synem Amona-Re, nejvyššího z bohů, stejně jako to dělali faraoni,“ vysvětluje Mohamed.

V samém srdci Síwy je záhodno vystoupat také na pozůstatky pevnosti Šálí, která byla vybudována během 12. století a měla bránit obyvatele před nájezdy okolních kmenů. V oáze, kde žije asi 30 tisíc lidí, se kromě památek můžete vypravit třeba do obchůdků s tradičním orientálním zbožím, například koberci.

Do Tuniska nejen k moři. Za zastávku stojí horské vesnice i pouštní oázy

Do Tuniska nejen k moři. Za zastávku stojí horské vesnice i pouštní oázy Cestování

Jak už bylo psáno v úvodu, cesta do Síwy je poněkud komplikovaná, protože z Káhiry je to do oázy asi 600 kilometrů, z populárních destinací u Rudého moře ještě mnohem dál. Aktuálně je pro Čechy nejsnazší a nejkratší cesta z Marsy Matrúh, letoviska u Středozemního moře, kam lze letět s cestovní kanceláří Čedok.