Dobře utajené chorvatské bohatství, o kterém Češi takřka nevědí

Trio fenek vylétá z kotce jako neřízené střely. Mají radost, že byly vybrány právě ony. Dobře vědí, že je teď čekají nejméně dvě hodiny pobíhání po lese, a do klecí v autě skáčou bez nadsázky šipky. Ivan si trochu pobaveně prohlíží mé městské oblečení a zejména obuv. „Nic mi do toho není, ale ty kecky po návratu z lesa nepoznáš,” dusí se smíchy Ivan, který vyráží do lesa oděný poněkud praktičtěji. Vojenské boty, oblečení tmavě olivové barvy a speciální lopatka na lanýže u pasu.

„Hledám lanýže už od svých 14 let. Tehdy jsem vyrazil na hledání i s babičkou. Osud tomu chtěl, že jsem našel bílého lanýže o hmotnosti 203 gramů. Jeho hodnota činila zhruba 700 eur. Hned další den jsem si za ty peníze koupil kolo. To dokáže malého chlapce pořádně namotivovat. Já jsem navíc nikdy na rozdíl od kamarádů neměl potřebu hrát počítačové hry. Víc mě bavilo potulovat se po přírodě se psy a to platí do dneška. Ke vztahu k přírodě mě hodně vedli už prarodiče a zůstalo mi to. Bez toho by se to moc dělat nedalo,” popisuje Ivan, když najednou vytřeští doširoka oči.