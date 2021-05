Do Chorvatska vyrazil z Prahy první přímý vlak Regiojetu. Čechům odstartoval turistickou sezonu

„Vydaly jsme se do Zadaru s kamarádkama. Strach z koronaviru při cestování nemám, za celý rok jsem ho nedostala. Kdybych takhle přemýšlela, tak se nepodívám nikam,” říká do ankety mladá žena, která do vlaku nasedla hned v Praze. Další cestující bude vlak přibírat také v Brně.

V červnu a září budou do oblíbené destinace jezdit vlaky třikrát týdně, o prázdninách potom v obou směrech každý den. „Jsme nadšení, že po tolika měsících koronavirových opatření můžeme zase otevřít sezonu. V roce 2019 přijelo do Chorvatska přes 800 tisíc Čechů, minulý rok to bylo 550 tisíc a letos doufám, že minimálně milion,” říká s úsměvem chorvatská velvyslankyně v Česku Ljiljana Pancirov, která první cestu spojem Regiojetu využila též.

Pro cestu je nutné mít s sebou potvrzení o očkování na koronavirus, negativní antigenní či PCR test nebo potvrzení o prodělání covidu-19.

Otestovat se mohou lidé nechat na novém odběrovém místě přímo na pražském Hlavním nádraží. Foto: Novinky

„Ode dneška máme v Praze na nádraží vlastní testovací místo, kde ve spolupráci s certifikovanou testovací agenturou uděláme platné antigenní testy i 60 minut před odjezdem," sdělil Ondrůj s tím, že využít ho mohou cestující, kteří prokáží platnou jízdenku na vlakové či autobusové spoje RegioJet.

Od 1. června se mohou na novém odběrovém místě přijíždějící nechat otestovat také PCR testy. Obojí testování je hrazeno zdravotní pojišťovnou a cestujícím by tak neměly vznikat žádné další náklady. Výjimka z testu se vztahuje na děti mladší 7 let, kteří cestují s rodiči/opatrovníky v případě, že tento test předloží jejich rodiče.

Prvním vlakem vyrazily na dovolenou skupinky přátel i rodiny s dětmi. „Je to zvláštní doba, přirovnal bych to k tomu, když jsme za totality vyplňovali výjezdní doložky, tady zase testy a formuláře. Je to zajímavá zkušenost, jednou o tom budu vyprávět,” říká s úsměvem cestující, který jede vlakem do Rijeky.

Vlaky by měly jezdit oběma směry třikrát týdně s příjezdem do Chorvatska ve středu, v sobotu a v pondělí. Foto: RegioJet

Cesta do Rijeky trvá zhruba 17 a půl hodiny, do Splitu potom kolem 21 hodin. Za jednosměrnou jízdenku včetně rezervace a služeb zaplatí cestující na sedačce do Rijeky v červnu 490 korun, v dalších měsících o stokorunu víc. Za jízdenku ve spacím voze zaplatí 790 korun. Ceny jsou stejné jako loni.

Letos vlaky pojedou až do Splitu, kde ceny začínají na 890 korunách za sedačku a na 1090 korunách za cestu ve spacím voze. Nově zastaví také v Záhřebu. Loni vlaky společnosti jezdily pouze do Rijeky a přepravily v obou směrech přes 60.000 lidí.

Pokud by chtěli cestující po příjezdu využít návazných autobusů, musí si zakoupit jízdenku spolu s hlavní jízdenkou na vlak, dodatečné zakoupení jízdenky na autobus nebude možné. Pokud by se pandemická situace zhoršila a došlo by například k uzavření hranic, RegioJet garantuje vrácení peněz.

