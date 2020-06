Desítky let je ukrytá v jezeře. Teď by se italská vesnice mohla znovu objevit

Toskánská vesnice původně ze 13. století se musela v roce 1947 kompletně vylidnit. Její obyvatelé se kvůli stavbě přehrady přestěhovali do okolních měst a obcí a jejich původní domov zmizel pod vodní hladinou.

Celkem čtyřikrát se už ale Fabbriche di Careggine znovu ukázala při vysoušení jezera, a to v letech 1958, 1974, 1983 a naposledy v roce 1994. Příští rok se osud nejspíš zopakuje a turisté tak dostanou unikátní příležitost se do jedinečně zachovalého města duchů vypravit. A vzhledem k okolnostem se počítá se skutečně velkou návštěvností, píše server Travel and Leisure.