ČOI varuje před vouchery cestovních kanceláří. Některé mohou být nevýhodné

„S ohledem na to, že dostáváme řadu žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a ještě více dotazů spotřebitelů, proč nemohou využít voucher tak, jak se říká v médiích, zjišťujeme, že cestovní kanceláře nabízejí i své varianty ‚výhodnějších’ voucherů,“ napsal Fröhlich Novinkám. Zákazníci mají podle něj často pocit, že využívají lepší nabídku, a odsouhlasí ji e-mailem, telefonicky, někdy i stvrdí podpisem.

Takový voucher může mít však zcela jiná smluvní pravidla, než jaká udává zákon 185/2020 Sb., tedy lex voucher. „Následně se dostane spotřebitel do potíží, protože například očekává, že když nevyužije voucher do srpna 2021, dostane zpět peníze, jak se o tom hovoří již měsíce v médiích,“ vysvětluje Fröhlich s tím, že u „výhodnějších“ voucherů to tak nebývá ujednáno.