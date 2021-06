Cestujícího nepustili do letadla. Ze vzteku se procházel po zavazadlovém pásu

Suraj Pandey chtěl v pondělí z Nového Dillí odcestovat do Bombaje. Neměl s sebou ovšem test na covid, který by potvrdil, že je negativní, a tak ho posádka odmítla do letadla vpustit. Výkonný manažer Vistara Airlines Deepak Chadha uvedl, že muž se začal následně chovat agresivně, křičel a snažil se vyvolat rozruch.