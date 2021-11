Cestující v letadle překvapila zbloudilá tarantule

Tomu by odpovídalo i to, že chycený pavouk se vyskytuje ve Střední a Jižní Americe. Na délku může dorůst až 28 centimetrů a navzdory zlidovělému mýtu není jeho kousnutí pro člověka smrtelně nebezpečné. Je však velmi bolestivé a může vyústit v otoky či zvracení.

Videa černého pasažéra, která umístili cestující na internet, brzy přitáhla značnou diváckou pozornost. „Po tomhle by mě museli zabalit do pytle a vytáhnout ven,“ napsal jeden z uživatelů TikToku. „Ten pavouk byl moc velký na to, aby neplatil za sedadlo,“ vtipkoval další uživatel na Instagramu.