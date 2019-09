Cestující se hádali kvůli mobilu, let byl kvůli nim odkloněn

Vrátit se zpět do Sydney muselo letadlo společnosti Qantas mířící do Canberry. Na palubě se totiž začali dva cestující dohadovat kvůli mobilnímu telefonu, do konfliktu se zapletl i stevard, který se snažil situaci uklidnit. To se však nepovedlo a po přistání v Sydney si oba muže převzala policie, napsal server Independent.