Cestovní kanceláře cílí na Řecko a Bulharsko. Létat se bude od července

Prodej zájezdů do Řecka i Bulharska už spustila cestovní kancelář Blue Style, jejíž zástupci na čtvrteční tiskové konferenci uvedli, že dovolené se budou realizovat od začátku července. Od prázdnin se totiž otevírají mezinárodní letiště na všech řeckých ostrovech, povoleny budou také charterové lety do bulharských měst Burgas a Varna.

„Ani jedna ze zemí nevyžaduje testy, takže můžeme začít létat, aniž by bylo potřeba platit něco navíc,“ uvedla obchodní ředitelka CK Blue Style Lenka Pátek.

Na zmíněné země budou cílit i další velké cestovní kanceláře. „Aktuálně se budeme nejvíce věnovat Řecku, Bulharsku a následně ostatním destinacím, do nichž půjde cestovat bez omezení, tedy bez testů a karantény,“ napsal Novinkám obchodní ředitel CK Exim tours Petr Kostka.

„Momentálně intenzivně pracujeme na novém letovém plánu a v nejbližších dnech klientům představíme novou nabídku do všech zemí, kam se dá cestovat bez omezení. Důležitým momentem je, že už máme od vlády na stole jasná pravidla,“ uvedl tiskový mluvčí CK Fischer Jan Bezděk a doplnil, že do všech zemí, kam bude možné vycestovat bez omezení, nabídne cestovní kancelář zájezdy.

Čedok kromě zájezdů do Bulharska a na šest řeckých ostrovů nabídne také Madeiru a v plánu jsou i Kanárské ostrovy. Na své si však přijdou i ti, kteří preferují pobyty v tuzemsku.

„Výrazně jsme rozšířili nabídku pobytů v České republice a zájezdů s autokarovou a vlastní dopravou. Ty budeme realizovat od data, kdy to dotyčné státy umožní. Největší zájem je o Chorvatsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Polsko,“ tvrdí mluvčí CK Čedok Eva Němečková. Uvedla, že se jedná také o zahájení cest do Albánie, na Maledivy či Zanzibar.

Cestovní kanceláře chtějí další destinace přidávat podle aktuální situace. Mělo by jít mimo jiné také o Tunisko, kde se hoteliéři připravují na opětovné spuštění sezony.

Co se týče cen, ty by měly zůstat stejné jako obvykle, nebo jít dolů. Zdražovat se ale nebude, navzdory tomu, že hotelům kvůli plánovaným opatřením značně vzrostou náklady.

„Hoteliéři dělají maximum pro to, aby přilákali turisty a s mírným zpožděním nastartovali letošní sezonu,“ vysvětlil Bezděk.

„Od 1. července plánujeme obnovení provozu asi do dvanácti řeckých destinací, bude následovat Bulharsko a mohlo by dopadnout i obnovení provozu do španělských destinací, na Kanárské ostrovy, Kypr či Madeiru,“ řekla Dufková.