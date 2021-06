Cestovky klientům za Tunisko nabídnou změnu destinace, nebo vrácení peněz

Ministerstvo zdravotnictví v úterý vydalo ochranné opatření, kterým od 5. července zařadilo Tunisko na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy a zakázalo od tohoto data do země cestovat. Opatření platí do 31. července.

Klienti CK Fischer a Exim Tours, kteří měli koupený zájezd do Tuniska, budou moci místo toho strávit pobyt v Bulharsku. „Je cenově srovnatelné s Tuniskem, v zelené kategorii a je to ideální destinace pro rodiny s dětmi. V sobotu vypravíme dodatečné letadlo, aby si mohli užít dovolenou v původním termínu,” řekl mluvčí Exim Tours Petr Kostka. Zákazníkům, kteří o tuto možnost nebudou mít zájem, vrátí peníze. Nebudou podle něj nabízet žádné poukazy, vrátí hotovost.

Česká vláda podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka znovu postupuje nesystémově, a navíc nekoordinovaně s okolními státy. Češi se tak podle něj budou na dovolené vydávat ze sousedních zemí. „Němci totiž mohou do zemí mimo EU jako Tunisko, Turecko nebo Egypt dál cestovat, a pokud jsou naočkovaní nebo mají protilátky, tak ani nemusí do karantény. To znamená, že pokud se naočkovaný Němec vrátí z dovolené, může klidně hned přijet do České republiky. Stejně tak mohou Češi bez omezení cestovat do Německa, kde se mohou potkat s lidmi, kteří se z těchto zemí také vrátili,” uvedl.