Cesta kolem světa za 245 dní. Výletní loď vyrazila na rekordně dlouhou plavbu

Epická plavba, která začala i skončí v londýnské čtvrti Greenwich, vyšla pasažéry na 66 990 liber, v přepočtu na 1,9 milionu korun. Za astronomickou částku budou moci navštívit přes 50 zemí, v blízkém horizontu například Irsko, Faerské Ostrovy, zakotví také ve dvou přístavech v Grónsku. Jelikož je loď Viking Sun menší, může plout nejen po otevřeném moři, ale i po říčních tocích, kam by se gigantická plovoucí města nedostala — třeba do Montrealu v Kanadě nebo brazilského města Maraus v Amazonii.

Ze svého itineráře nevynechá loď Nový Zéland, Austrálii, Bali, Vietnam s Kambodžou, Omán, Jordánsko, přes Suezský průplav zamíří skrz Egypt do Středozemního moře na Maltu, Sardinii, do Malagy a poslední zastávkou před návratem do Velké Británie bude Porto. Přestože by loď měla zpět dorazit poslední dubnový den roku 2020, pasažéři budou moci na palubě zůstat až do prvního května.