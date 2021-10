Českou republiku bude v Japonsku reprezentovat lev v kroji

V loňském roce do českých hromadných ubytovacích zařízení zavítalo podle dat agentury přes 19 tisíc turistů z Japonska, prakticky všichni přijeli do Prahy. Za první a druhé čtvrtletí letošního roku to pak bylo 807 návštěvníků, vyjeli však i za hranice hlavního města a zvýšila se také průměrná doba pobytu, a to z jednoho dne na 5,78 dne.