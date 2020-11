České skiareály stále nevědí, co přijde

„Pokud by začala dnes, mohly by se kvůli nouzovému stavu rozjet pouze lanovky se dvěma lidmi na sedačkách,“ přiblížil Knot.

Vlekaři během zimy počítají s rouškami na lanovkách. Rouška by neměla být povinná na jednomístných vlecích. „Pokud jde o dvoumístné vleky, chtěli bychom se držet pravidla, kdo spolu bydlí, společně jede. Hygienici by měli umět rozlišit, co spadá do kategorie hromadné přepravy osob, kam patří lanovky, nikoliv však vleky,“ míní Knot.