České hory investují do sněhu i ekologie

Dva lyžařské areály v Malé Úpě, Pomezky a U kostela, dosud propojené pouze skibusem, spojí nový vlek do kompaktnějšího celku, takže v jednom směru bude možné přelyžovat za příznivých podmínek bez sundání lyží. Při návratu od kostelních sjezdovek na Pomezky si pak lyžaři díky nové propojovací cestě zkrátí cestu skibusem na polovinu.

Nový vlek Kolbenka je postaven mezi oběma areály a nově vytyčenými cestami (Trautenberk, Moravanská spojka a Vlčí spojka) je s nimi propojen. Novinkou je dále začlenění maloúpských areálů do superskipasu Skiresort Černá hora – Pec. Jeho držitelé tak budou mít k dispozici už 50 kilometrů sjezdovek, dosažitelných na lyžích nebo skibusem.

Lipno patří do top rodinných středisek u nás a svou pozici posiluje každoročními novinkami, zejména atrakcemi nejen pro děti. Díky nabídce nelyžařských aktivit je Lipno lákavým místem i pro vícedenní pobyt.

Nově vybudovaná, avšak již dříve jinde provozovaná dvousedačková lanovka zajistí nový přístup do areálu, a to z parkoviště nad obcí Lipno, dosud využívané jen běžkaři. Spolu s lanovkou, jejíž výstupní stanice se bude nacházet na Slupečném vrchu, vznikne i nová, lehká, modře značená sjezdovka. Druhou tratí, která lanovku doprovodí, bude zábavná snowcrossová dráha s překážkami, na rozdíl od stávajících skicrossových tratí vhodnější pro malé lyžaře. Celá čtvrtina lyžařské plochy Lipna už bude tvarována do nejrůznějších překážek.