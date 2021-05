Česká expedice vyrazila ve stopách Hanzelky a Zikmunda. Záhy přišla nečekaná komplikace

Expedice má k dispozici na 20 tisíc snímků, které během svých cest čeští cestovatelé pořídili, a bude se snažit řadu z nich vyfotit totožně o více než 70 let později. První fotografie už vznikly v nezvykle vylidněném Kartágu a hotelu Tunisia Palace, kde Hanzelka se Zikmundem na počátku cesty rovněž nocovali. Další kroky vedou třeba do Velké mešity v Kajruvánu či mediny v Hammametu.

Celou expedici nyní čeká první ochutnávka Sahary, poté se bude muset na několik dní vrátit do Evropy, absolvovat karanténu a testování, a následně opět vyrazit na cestu přes Pireus a Jordánsko do Egypta, kde se k expedici přidá i Linda Piknerová, která má v současné době v České republice na starosti administrativu.

Pak už „George” vyrazí přes Súdán, Etiopii, Eritreu, Keňu, Tanzanii, Ugandu, Rwandu, Kongo, Zambii či Zimbabwe do Jihoafrické republiky, kde by se na konci letošního roku měl opět nalodit směrem do Jižní Ameriky a následně na sever do Spojených států.