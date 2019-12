Češi opět jezdí na dovolenou do Egypta, zlákaly je nižší ceny

Pro Egypt je turistický ruch po výnosech z provozu Suezského průplavu nejdůležitější součástí hospodářství. Severoafrická země proto výrazně pocítila, když po roce 2011 nastal velký úbytek turistů, a to téměř z celé Evropy. Příčinou poklesu zájmu byla zejména nestabilní politická situace v zemi a jejím okolí.

Například v roce 2011, kdy vypukly masivní protesty proti tehdejšímu prezidentovi Husnímu Mubarakovi, poklesl cestovní kanceláři Exim tours prodej zájezdů do Egypta téměř o třetinu. Propad v řádu desítek procent pak pokračoval i v dalších letech, kdy se vlády nejprve ujalo Muslimské bratrstvo, následně svržené armádou v čele se současným autoritářským prezidentem Abdalem Fattáhem Sisím. Menší zájem zaznamenaly i další velké kanceláře.

Egyptští hoteliéři i místní vláda proto v posledních letech masivně investovali, a to nejen do rekonstrukcí hotelů a infrastruktury, ale i do bezpečnosti. „Bezpečnost na letištích je vysoká. Každý hotel má svá vlastní bezpečnostní opatření, často dokonce vlastní bezpečnostní službu. Silnice jsou nepřetržitě hlídány pořádkovými složkami. Zvláštní pozornost egyptská vláda věnuje zejména turistickým resortům a hojně navštěvovaným historickým památkám,” uvedl mluvčí CK Exim tours Petr Kostka.