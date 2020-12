Češi chtějí prchnout před covidem do tepla. Láká je exotika

Bezděkova slova potvrzuje také tiskový mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka. „Lidé se začali obávat dalšího lockdownu, a proto chtějí alespoň na týden odletět do tepla, například do Egypta, na Kapverdy nebo do Spojených arabských emirátů,“ uvedl Kostka. Doplnil, že CK spouští přímo na letišti testování, aby měli klienti jistotu, že odlétají zdraví a nebudou muset do karantény. Stejnou možnost nabízí i CK Fischer.