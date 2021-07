Budapešť zanedbává památky. UNESCO jí hrozí červenou listinou

Nábřeží Dunaje, Andrássyho třída nebo čtvrť Budínského hradu. To jsou budapešťské lokality zapsané na seznamu UNESCO, které by se však brzy mohly ocitnout na listině ohrožených památek. Úřady pro jejich údržbu a zachování údajně nedělají dostatek práce, vybičovat by je k tomu měla právě takzvaná červená listina.