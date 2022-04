Brněnský Špilberk: Jeho kasematy jsou plné mýtů a pověstí

V dobách, kdy průvodce vodil zájemce za svitu olejové lampy, vznikla řada mýtů a legend, třeba o krysím kanále nebo zazdívání nevěrných žen. Zjistili jsme, jak to bylo doopravdy.

„Kdo se vydá na Špilberk, míří téměř automaticky do kasemat. Je to nejnavštěvovanější prohlídková trasa,“ říká Michal Hančák, který zde pracuje jako průvodce a lektor. „Letos máme už 142. sezonu, v kasematech se turisté provázejí od roku 1880. Krvavé historky lidi přitahovaly v minulosti, stejně jako dnes,“ dodává s úsměvem.

Původně však tyto prostory sloužily docela jiným účelům. „V 18. století Marie Terezie rozhodla, že se na Špilberku vybudují kasematy, tedy chodby a místnosti, které jsou součástí opevnění. Sloužit měly jako úkryt pro vojáky a také pro skladování potravin a vojenského materiálu. Do dějin ovšem nejvíce vstoupily ve zcela jiné roli,“ říká průvodce.

Jdeme se podívat do kasemat, do míst, kde takoví vězni trávili zbytek života. Nachází se zde kopie dobové cely a figurína trestance, dodnes je zde cítit tísnivá atmosféra. „Byla tady vlhkost, tma a zápach. Vězeň měl okovy na rukou a nohou, někteří i kolem pasu a krku. Připoutáni byli řetězem, jenž vážil okolo deseti kilogramů,“ popisuje Michal Hančák.

„Tito vězni nemuseli pracovat, ale podle mě by dali vše za to, aby pracovat mohli. Dostávali pouze chleba a vodu. Jen pokud byli nemocní, obdrželi syrové kysané zelí,“ dodává.

„Většinou tu nepřežili dlouho. Nejkratší dobu tu byl vězeň pouhé dva týdny, nejdéle pak dva roky,“ dozvídáme se. „Zkoušel jsem si do cely sednout na čtvrt hodiny. Ani jsem nemusel být připoután a po chvíli už mi běžely hlavou chmurné myšlenky,“ říká průvodce.

Pokračujeme do horních pater kasemat, kde si trest odpykávali vězni s méně závažnými zločiny. „Ve srovnání s tím, co jsme viděli předtím, to byl luxus,“ popisuje v nadsázce Michal Hančák. „Vězni spali na dřevěných pryčnách, ale po celou dobu měli na nohou okovy. V jedné cele bylo dvanáct až padesát vězňů,“ ukazuje průvodce na kopie dobového vybavení.