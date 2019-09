Britský pár proletěl v balonu víc zemí, než většina lidí vůbec navštíví

Počet zemí, který oba nadšenci do horkovzdušných balonů proletěli, se drobně liší. Zatímco africká Guyana byla pro Allie jubilejním stým státem, pro Phila už 124. „Mám digitální záznam každé země, ve které jsem byla. Phil ne, protože začal s létáním už před 40 lety, kdy si lidé ještě nic nefotili. Ale zase si vše zaznamenával do deníku,“ uvedla Allie Dunningtonová. Podle ní na světě neexistuje nikdo, kdo by s horkovzdušným balonem dosáhl takového počtu proletěných zemí.