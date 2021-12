Boubínská rezervace by se mohla rozšířit

„Podle odborníků by bezzásahové jádro boubínské rezervace mohlo být rozšířeno. Může být aplikováno spíše v okrajových částech rezervace, a to v mladších porostech. Počítáme s tím, že výsledky spolu s výstupy z dalších souvisejících projektů se nepochybně promítnou do nového plánu péče o národní přírodní rezervaci Boubínský prales, který bude zpracován pro období let 2025 až 2034,“ představila plány náměstkyně ředitele Správy NP Šumava Silvie Havlátková.