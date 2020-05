Bosenský Mostar čelí bez turistů hospodářskému kolapsu

„Za normálních okolností by zákazníci čekali ve frontě a soupeřili o stůl, v ulicích by se to hemžilo lidmi,” říká Haris Količić, 25letý manažer restaurace Urban Grill, jejíž terasa nabízí výhled na most. „Když se na to podíváte pořádně, tato sezona je ztracena,” dodává. To nejlepší, v co může podle něj město doufat, je oživení ke konci roku.