Bezemisní letadlo by mohlo vzletět do roku 2035, tvrdí Airbus

Historický okamžik pro letectví. Tak popsala společnost Airbus bezemisní letadlo poháněné vodíkem, na němž aktuálně pracuje, a které by se mohlo začít používat ke komerčním účelům do roku 2035. Pokud by byl takový stroj uveden do provozu, znamenalo by to dopravu mnohem šetrnější k životnímu prostředí, uvádí server Independent.