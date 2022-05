Bez trička ve městě? Ve Španělsku za to padají pokuty

Tropické letní teploty se kvapem blíží, řada pánů proto bude možná v pokušení sundat si ve městě tričko. V některých španělských destinacích by s tím však nepochodili, například v Barceloně či na Mallorce za to totiž hrozí pokuty ve výši až 7000 korun. Zákaz se vztahuje i na dámy, které by chtěly do rozpálených ulic vyrazit jen v plavkách.