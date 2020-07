Berounské koupaliště praská po týdnu od rekonstrukce ve švech

Divoká řeka, tobogan i prudká skluzavka Kamikaze, to všechno si mohou užívat návštěvníci venkovního koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně. To se minulý pátek otevřelo po skoro roční rekonstrukci. Po necelém týdnu už hlásí plno.

Padesát let staré koupaliště se naposledy opravovalo v osmdesátých letech. „Poté se do bazénu skoro nic neinvestovalo, jen to, co bylo potřeba pro nutnou údržbu,“ popisuje starostka Berouna.